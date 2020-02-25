Президент поддержал закрепление в Конституции норм о бережном отношении к детям

17:18, 26 февраля 2020, ПАИ

Около 900 предложений о поправках в Конституцию поступило на рассмотрение рабочей группы. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы 26 февраля, сообщает ТАСС.

Глава государства заявил об обоснованности закрепления в Конституции РФ положений об особом отношении к детям.

Депутат Госдумы Ольга Баталина подчеркнула важность введения нормы о детях как о «важнейшем достоянии России». Это следует подкрепить положениями о создании условия для духовного и нравственного воспитания детей.

«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям», - отметил президент и добавил. Что это важно с учетом стоящих перед страной демографических вопросов. «У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось», - сказал он.