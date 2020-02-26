Псковские депутаты поддержали обращение архангельских коллег о равных пенсионных правах спасателей

17:27, 26 февраля 2020, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания обсудили вопрос равных пенсионных прав для работников спасательных служб федерального и регионального подчинения. Он был поднят в рамках обсуждения обращения Архангельского областного Собрания депутатов. Законодатели из соседнего региона направили подготовленный ими документ в субъекты РФ, чтобы заручиться поддержкой коллег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Есть такая проблема в Псковской области?» - спросил Владимир Яников у заместителя руководителя аппарата областной администрации Дмитрия Иванова. «Проблема есть, - подтвердил специалист. – Жалоб очень много и губернатору, и президенту на то, что региональная составляющая отстаёт от федеральной».

Основываясь на актуальности вопроса, депутаты поддержали обращение – позиция комитета будет доведена до сведения архангельских парламентариев.