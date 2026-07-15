Игорь Дитрих подал документы для участия в выборах в Заксобрание Псковской области
Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих подал документы в территориальную избирательную комиссию Опочецкого района для участия в выборах депутатов регионального парламента. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Игорь Дитрих выдвинут по одномандатному избирательному округу № 11 от Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.
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