Надежда Васильева подала документы для участия в выборах в Заксобрание Псковской области

20:36, 14 июля 2026, ПАИ

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева подала документы в территориальную избирательную комиссию Пыталовского района для участия в выборах депутатов регионального парламента. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Надежда Васильева выдвинута по одномандатному избирательному округу № 10 от Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Отметим, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.