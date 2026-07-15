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Политика

Сергей Собянин выступил за отсрочку возврата бюджетных кредитов для регионов

Член бюро высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин выступил за то, чтобы перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Как председатель комиссии Государственного совета по направлению «Государственное и муниципальное управление», во время подписания соглашений Москвы с Белгородской и Тверской областями он объявил об инициативе ЕР по переносу сроков погашения задолженности на три года.

Общая сумма задолженности регионов составляет порядка 300 миллиардов рублей. По словам Сергея Собянина, для решения этого вопроса необходимо будет выходить на уровень главы государства.

Он также отметил, что ранее Правительство РФ с помощью бюджетных кредитов перекрывало проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности и экономики. «Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с правительством обсуждается вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов», – пояснил Сергей Собянин.

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