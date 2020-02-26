На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников

18:12, 26 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил на «твердую четверку» реализацию национальных проектов в Псковской области. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Результат получился потому, что последние 1,5 месяца в ручном режиме «докручивали», целое программное обеспечение разработали, чтобы в режиме реального времени я мог наблюдать [за реализацией нацпроектов]», — пояснил Михаил Ведерников.

«Проблемные вещи, конечно, были, — признал губернатор. — Нужно быть честным и с собой, и с правительством, и с жителями».

Михаил Ведерников рассказал, что в межрегиональной гонке по решению социальных задач в рамках реализации нацпроектов Псковская область заняла 41-е место. «Это выше серединки, для Псковской области это серьезный результат. Это работа 24 на 7, профессионализм всей большой команды, руководства администрации», — отметил он.

«Если бы не было профессиональной связки и нацеленности на результат, желания изменить, то такого результата не было бы, — пояснил Михаил Ведерников. — Мы не останавливаемся на достигнутом, это тот темп, который мы взяли, и пытаемся его сохранить».

Глава региона сообщил, что имеются проблемы по вводу объектов в эксплуатацию, и есть вещи с которыми не удалось полностью справиться. Он отметил, что работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» должны были быть завершены в прошлом году. «Но не сделали — плохо. Но были объективные причины», — сообщил он и пояснил, что пришлось вносить изменения в проект.