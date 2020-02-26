Чиновникам Псковской области рекомендовано стать открытыми в общении с журналистами

18:31, 26 февраля 2020, ПАИ

Руководителям областных комитетов и управлений рекомендовано открыто общаться с представителями средств массовой информации. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами после замечания от представителя СМИ о закрытости отдельных чиновников и невозможности получения информации о деятельности курируемых ими учреждений, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я не запрещал, но рекомендовал консультироваться. Когда люди обращаются с просьбой, а они отвечают "сам дурак", - я против таких отношений, не позволяю никому этого делать. Я коллег подкорректирую», - сказал он.

Поясняя фразу «рекомендовал консультироваться», Михаил Ведерников сказал, что речь идет о случаях, когда слова чиновников расходятся с делом. «Они иногда такое наговорят! И люди читают, что обещали. Но не сделали», - сказал глава региона.