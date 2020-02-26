0
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
18:40
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
15:12
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
15:17
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
12:20
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
20:16
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи
19:16
Псковский губернатор прокомментировал заявление парламента Эстонии
Еще новости
Политика

Путин считает важным отразить в Конституции запрет на фальсификацию истории

Президент РФ Владимир Путин считает, что в Конституцию следует включить пункт о недопустимости фальсификации истории. Все попытки умалить заслуги народа в победе над нацистами – тщетны, никто не забудет, чей флаг развевался над рейхстагом, заявил он 26 февраля на встрече с членами рабочей группы над поправками в главный закон страны, сообщает сообщает ТАСС.

Нужно активно противостоять таким явлениям. «И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны», - сказал глава государства.
Но история - это наука, и в ней есть разные точки зрения по поводу многих событий, поэтому нужны такие формулировки, которые бы не свели всю науку к каким-то постулатам, кем-то однажды заданным, считает президент.

Также на заседании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ председателем думского комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым было предложено прописать обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом. Данное предложение было также одобрено президентом.

«У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все [они] - русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи», - подчеркнул Владимир Путин, поблагодарив за внесение соответствующей поправки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
26 февраля 2020
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
24 февраля 2020
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
20 февраля 2020
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи
19 февраля 2020
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи
Псковский губернатор прокомментировал заявление парламента Эстонии
19 февраля 2020
Псковский губернатор прокомментировал заявление парламента Эстонии
Псковские депутаты намерены привлечь внимание Правительства к проблемам в сфере льготного лекарственного обеспечения
19 февраля 2020
Псковские депутаты намерены привлечь внимание Правительства к проблемам в сфере льготного лекарственного обеспечения

Идет загрузка...