Путин считает важным отразить в Конституции запрет на фальсификацию истории

19:40, 26 февраля 2020, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин считает, что в Конституцию следует включить пункт о недопустимости фальсификации истории. Все попытки умалить заслуги народа в победе над нацистами – тщетны, никто не забудет, чей флаг развевался над рейхстагом, заявил он 26 февраля на встрече с членами рабочей группы над поправками в главный закон страны, сообщает сообщает ТАСС.

Нужно активно противостоять таким явлениям. «И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны», - сказал глава государства.

Но история - это наука, и в ней есть разные точки зрения по поводу многих событий, поэтому нужны такие формулировки, которые бы не свели всю науку к каким-то постулатам, кем-то однажды заданным, считает президент.

Также на заседании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ председателем думского комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым было предложено прописать обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом. Данное предложение было также одобрено президентом.

«У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все [они] - русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи», - подчеркнул Владимир Путин, поблагодарив за внесение соответствующей поправки.