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Политика

В «Единой России» опровергли слухи об объединении с ОНФ

В «Единой России» не обсуждают объединение с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя секретаря генсовета «Единой России», депутата Госдумы Ольгу Баталину.

Ольга Баталина отметила, что ничего подобного единороссы не обсуждали. Кроме того, по её словам, этот вопрос не обсуждал и центральный штаб Общероссийского народного фронта.

Ранее СМИ писали, что Общероссийский народный фронт намерен объединиться с партией «Единая Россия». При этом сама политическая организация проведёт ребрендинг. Также сообщалось, что вместо одного лидера партией будут управлять сразу три председателя. При этом действующий глава Дмитрий Медведев якобы не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.

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