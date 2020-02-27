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Более 17 тонн растительной продукции не пропустили через Псковскую область

Свыше 17 тонн торфа не пропустили через госграницу в зоне действия управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 25 февраля на контрольном пункте «Бурачки» на российско-латвийском участке участке границы РФ (Псковская область) Россельхознадзор провел контроль более 17 тонн продукции растительного происхождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. В грузовом автомобиле товар следовал в Москву из Латвии.

По результатам проверки было установлено, что сертификат выдан уполномоченным органом после фактического убытия подкарантинной продукции с территории государства. Таким образом, документ признается недействительным и ввоз товара запрещен.

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