Владимир Путин напомнил о претензиях России на активы республик СССР

10:50, 27 февраля 2020, ПАИ

Россия выплатила долги за весь бывший СССР, но не получила обещанные активы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, передает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что Россия является правопреемницей СССР и весь мир был счастлив, когда РФ взяла на себя обязательства по долгам в обмен на зарубежные активы бывшего СССР.

«Кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые так и не передали», - добавил глава государства.

Глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи предложил добавить в Конституции запись, что Россия является наследницей и Российской империи и СССР.

«Правопреемственность и связанность каждого исторического этапа — это очень важная вещь», - заключил президент, подчеркнув необходимость еще раз посмотреть на предложения о соответствующих поправках.