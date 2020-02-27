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Политика

Александр Баев претендует на пост заместителя главы Пскова

Александр Баев

Лидер фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев претендует на пост заместителя главы Пскова. За его кандидатуру проголосуют депутаты на сессии гордумы 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Баев планирует осуществлять полномочия на общественных началах.

Также на сессии обсуждают вопрос о возможности заместителя главы Пскова Владимира Воробьёва осуществлять свои полномочия не на общественных началах, а на штатной основе. Глава Пскова Елена Полонская подчеркнула, что Владимир Воробьев уже давно работает заместителем главы на общественных началах и очень ответственно относится к своей работе.

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