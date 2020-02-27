В Псковской городской Думе сократили количество комитетов

11:09, 27 февраля 2020, ПАИ

В Псковской городской Думе сократилось количество комитетов. Такое решение приняли депутаты на очередной 35-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель правового отдела гордумы сообщил, что предлагается исключить из состава Думы комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике, а также комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. Взамен образовать два комитета - комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

«Основания для исключения комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму является то, что 99% всех вопросов касались проведению мероприятий, посвященных Ганзейскому движению, а следующая Ганза планируется в 2033 году. Сохранение комитета сейчас нецелесообразно», - пояснил спикер.

Его заменит комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике. Он будет участвовать в определении стратегии города Пскова, станет вырабатывать рекомендации в процессах стратегического и бюджетного планирования.

Руководитель одного из ликвидируемых комитетов Григорий Турчин удивился поспешности принимаемых решений. «У нас через два месяца наступает отчетный период, председатели комитетов отчитываются о проделанной работе за прошедшей год. В чем спешка такой реорганизации?», - обратился он к собравшимся.

Представитель правового управления пояснил, что были приняты новые правовые акты, в том числе новое положение Счетной палаты. В сложившихся условиях сохранение функции финансового контроля за бюджетным комитетом невозможно.

В свою очередь глава Пскова Елена Полонская уточнила, что все председатели комитетов смогут в установленные сроки отчитаться о проделанной работе, независимо от сохранения или ликвидации комитета в структуре Думы.

По итогам голосования большинством голосов комитеты были ликвидированы. Против проголосовал Григорий Турчин, еще один парламентарий воздержался.