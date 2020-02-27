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Политика

Ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете поддержали в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу правительства об ужесточении административного наказания за размещение в интернете запрещенной информации о наркотических и психотропных средствах. Об этом с 40-ой сессии регионального парламента, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект внесён в Госдуму правительством РФ. Речь идёт об ужесточении административного наказания для владельцев интернет-ресурсов, которые пропагандируют наркотики.

Предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП, предусмотрев повышенные штрафные санкции для этой категории физических, должностных и юридических лиц. Максимальный размер штрафа составит 1,5 млн рублей. В качестве административной ответственности также предусматривается приостановление деятельности индивидуального предпринимателя либо юридического лица на срок до 90 суток.

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