Псковские депутаты направят обращение Михаилу Мишустину для расширения лекарственной поддержки жителей регионов

17:06, 27 февраля 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области подготовили обращение к главе правительства Михаилу Мишустину. Его текст был принят 27 февраля на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы продолжаем работу по совершенствованию системы обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые имеют на это право в соответствии с законом. В прошлом году в рамках парламентского часа мы этот вопрос рассматривали. Мы выступили с законодательной инициативой о финансировании за счёт средств федерального бюджета лекарств на лечение орфанных заболеваний, поскольку это дорогостоящие лекарства. К счастью, наша законодательная инициатива была услышана на федеральном уровне – Госдума и Совет Федерации нас поддержали, и были приняты изменения в соответствующий закон, которые в настоящий момент уже действует», - пояснил журналистам причину обращения председатель парламента Александр Котов.

Однако, отметил он, остались еще несколько заболеваний, которые также требуют приобретения дорогостоящих препаратов, но без федеральной поддержки.

Псковичи намерены привлечь внимание правительства к этой теме.

«Второй вопрос, который мы поднимаем в рамках нашего обращения, связан с тем, что сегодня подушевые нормативы на обеспечение лекарствами лиц, которые имеют право на меры социальной поддержки, оно недостаточно. По факту лекарства стоят дороже. Складывается ситуация, в частности у нас в регионе, что лекарства на лечение таких заболеваний, как правило, дорогостоящие, и, соответственно, нам необходимо больше денежных средств тратить на эти цели за счёт регионального бюджета. Я думаю, что нас услышит правительство и будут приняты соответствующие меры для того, чтобы увеличить этот душевой норматив», - добавил Александр Котов.