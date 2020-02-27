0
15:56
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
13:50
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08:13
Предварительное голосование «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области назначено на 31 мая
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
18:40
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
15:12
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
15:17
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
Еще новости
Политика

Псковские депутаты направят обращение Михаилу Мишустину для расширения лекарственной поддержки жителей регионов

Депутаты Псковского областного Собрания совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области подготовили обращение к главе правительства Михаилу Мишустину. Его текст был принят 27 февраля на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы продолжаем работу по совершенствованию системы обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые имеют на это право в соответствии с законом. В прошлом году в рамках парламентского часа мы этот вопрос рассматривали. Мы выступили с законодательной инициативой о финансировании за счёт средств федерального бюджета лекарств на лечение орфанных заболеваний, поскольку это дорогостоящие лекарства. К счастью, наша законодательная инициатива была услышана на федеральном уровне – Госдума и Совет Федерации нас поддержали, и были приняты изменения в соответствующий закон, которые в настоящий момент уже действует», - пояснил журналистам причину обращения председатель парламента Александр Котов.

Однако, отметил он, остались еще несколько заболеваний, которые также требуют приобретения дорогостоящих препаратов, но без федеральной поддержки.

Псковичи намерены привлечь внимание правительства к этой теме.

«Второй вопрос, который мы поднимаем в рамках нашего обращения, связан с тем, что сегодня подушевые нормативы на обеспечение лекарствами лиц, которые имеют право на меры социальной поддержки, оно недостаточно. По факту лекарства стоят дороже. Складывается ситуация, в частности у нас в регионе, что лекарства на лечение таких заболеваний, как правило, дорогостоящие, и, соответственно, нам необходимо больше денежных средств тратить на эти цели за счёт регионального бюджета. Я думаю, что нас услышит правительство и будут приняты соответствующие меры для того, чтобы увеличить этот душевой норматив», - добавил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
27 февраля 2020
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Предварительное голосование «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области назначено на 31 мая
27 февраля 2020
Предварительное голосование «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области назначено на 31 мая
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием 2
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
26 февраля 2020
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
24 февраля 2020
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
20 февраля 2020
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений

Идет загрузка...