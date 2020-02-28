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Происшествия

Пьяный порхович пострадал в дорожной аварии в Псковском районе

20-летний порхович пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария случилась 27 февраля около 17:30 на 221-м километре автодороги Новгород — Псков. Порхович на автомашине ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с транспортным средством «ГАЗель», за рулем которой находился 40-летний пскович.

Жителя Порхова госпитализировали с травмами головы и голени. Водитель «ГАЗели» был трезв, а порховичу назначили химико-токсикологическое исследование. Проводится проверка.

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