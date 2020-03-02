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Происшествия

Сыр на 2,5 тысячи рублей украл житель Пскова из магазина

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил кражу из магазина. Произошло все 1 марта в 20:30. 26-летний житель областного центра украл сыр на 2538 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы задержали псковича и передали его в территориальный отдел полиции.

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