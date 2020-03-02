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Пьяный уроженец Псковской области попал в ДТП на угнанном автомобиле в Санкт-Петербурге

21-летний уроженец Псковской области угнал автомобиль и попал на нем в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

1 марта вечером в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от 48-летней кладовщицы одного из бюджетных учреждений. Она рассказала, что от дома №52 по Загородному проспекту неизвестный угнал ее автомобиль «Chrysler Pacifica», 2003 года выпуска. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Спустя час инспекторы ОГИБДД УМВД по Центральному району обнаружили кроссовер. За рулем был пьяный 21-летний студент одного из учебных учреждений Санкт-Петербурга, проживающий в общежитии. Подозреваемый был задержан. По данному факту возбудили уголовное дело.

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