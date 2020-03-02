Чаще всего женщины в Псковской области ищут работу бухгалтеров и сотрудников салонов красоты

10:43, 02 марта 2020, ПАИ

Больше всего женщин в Псковской области ищут работу в сфере бухгалтерии (на 94% «женских» резюме приходится 6% «мужских»), в салонах красоты (85%), в профессиональных областях управления персоналом (82%), науки и образования (82%), домашнего персонала (78%), среди административного персонала – это офис-менеджеры, делопроизводители, секретари (77%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе HeadHunter.

В медицине и фармацевтике, банковском секторе, сфере продаж, гостинично-ресторанном бизнесе в Псковской области тоже преобладают женщины. Относительный гендерный баланс соблюдается в сферах страхования, закупок, искусства, развлечений и массмедиа, в которых соотношение резюме мужчин и женщин, примерно, равно. Во всех остальных профессиональных областях, включая высший менеджмент, производство, строительство, транспорт и остальных, превалируют кандидаты-мужчины.

Уровень ожидаемых заработных плат в резюме женщин ближе к реалиям рынка труда в Псковской области, чем у мужчин. В среднем у соискательниц прекрасного пола финансовые ожидания на 22% ниже, чем у работников-мужчин. Среди банковских служащих (40 000 рублей в резюме мужчин против 25 000 рублей у женщин), IT-специалистов (40 000 рублей против 25 000 рублей), кандидатов из сферы продаж (25 000 рублей против 39 500 рублей) этот разрыв еще больше. В меньшей степени различны зарплатные ожидания кандидатов обоих полов из сфер рабочего персонала (в среднем 20 000 рублей) и транспорта, логистики (30 000 рублей).

Стаж работы 10% соискательниц из Псковской области, открывших резюме на hh.ru в 2020 году, насчитывает более 15 лет. При этом каждая пятая потенциальная работница не имеет профессионального опыта вовсе. К числу ключевых навыков, указанных в резюме женщин в регионе, относятся: владение ПК, работа в команде, грамотная речь, организаторские навыки, деловая переписка, ведение переговоров, деловое общение, управление персоналом, работа с большим объемом информации, владение программой «1С: Предприятие 8».