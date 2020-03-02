Поправки к законопроекту об изменениях в Конституции внес Путин в Госдуму

17:59, 02 марта 2020, ПАИ

В Госдуму направлены поправки ко второму чтению законопроекта президента России Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию, они занимают 24 страницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», - заявил Вячеслав Володин перед заседанием Совета Госдумы.

При этом он не стал раскрывать их содержание. «Они только поступили, направлены в профильный комитет по госстроительству и законодательству. Комитет будет их изучать», - пояснил Володин. Он уточнил, что «часть этих поправок звучали в ходе встреч с инициативной группой, которую президент постоянно приглашал к диалогу».

Отвечая на вопрос о возможности продления срока внесения поправок, Вячеслав Володин напомнил, что он истекает 2 марта. «Давайте исходить, во-первых, из того, что сегодня последний, завершающий день приема поправок. В рамках отведенного времени сегодня многие поправки направляют в комитет», - сказал он.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Кроме прочего, предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.