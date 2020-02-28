Более 21 млрд рублей принесло в бюджет России повышение пенсионного возраста

06:59, 03 марта 2020, ПАИ

В бюджет страны поступило 21,5 млрд рублей от повышения пенсионного возраста. Эффект от повышения пенсионного возраста российский бюджет получил на год раньше, чем ожидали эксперты, сообщает газета «Известия».

Эксперты прогнозировали эффект от изменения пенсионного законодательства только в 2020 году. Расчеты построены на средней величине пенсии в размере 15,5 тысяч рублей в месяц. Эффект для российского бюджета, по мнению эксперта, может вырасти до 48 млрд рублей.

Пенсионная реформа, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет, стартовала с 1 января 2019 года. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что к 2024 году бюджет сэкономит триллион рублей. Однако тогда предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, позже его оставили на уровне 60 лет. При этих условиях эффект для бюджета составит сотни миллиардов.