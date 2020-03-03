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Общество

Около 600 псковичей сдадут нормы ГТО в марте

3, 5 и 7 марта в 15:00 в Пскове состоится сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы в марте пожелали сдать около 600 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Организаторами являются два Центра тестирования ГТО: для школьников и студентов - детско- юношеский клуб физической подготовки «Юность», для взрослого населения - стадион «Машиностроитель». В связи с реконструкцией стадиона, мероприятия проходят на базе клуба «Юность» и других спортивных сооружений города.

Участвовать могут учащиеся школ (с 6 лет) и университетов, а также взрослое население без ограничений по возрасту.

Для участия необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru

2. Получить уникальный ID- номер участника

3. Получить медицинскую справку о том, что вам разрешено по состоянию здоровья сдавать нормативы

4. Ознакомиться с графиком приёма нормативов, выбрать интересующее и прийти в назначенное место и время

5. Получить знак отличия в торжественной обстановке.

В зависимости от возрастной группы и пола для участников предназначены различные задания. При этом четыре основных вида испытаний обязательных для всех: бег на короткие и длинные дистанции, силовые упражнения (отжимания или подтягивания) и гибкость. Кроме того, можно выбрать 9 дополнительных испытаний по выбору: прыжки в длину, плавание, стрельба и кросс на лыжах.

По словам директора клуба «Юность» Александра Камедина, в Пскове в год проводится около 100 мероприятий спортивно- оздоровительного характера.

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