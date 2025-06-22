Влажная и прохладная неделя ожидается в Псковской области из-за североатлантических циклонов
На предстоящей неделе с 23 июня в атмосфере на Северо-Западе по-прежнему будут хозяйничать циклоны, несущие влажный и прохладный воздух из акватории Северной Атлантики, сообщает «Фобос».
Ожидаются небольшие дожди, а температурный режим будет совсем не летний: днём на севере +9…+14, на юге – до +16…+21 градуса.
В Пскове неделя будет дождливой, но понедельник станет исключением.
Влажная и прохладная неделя ожидается в Псковской области из-за североатлантических циклонов
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