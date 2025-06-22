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Общество

Влажная и прохладная неделя ожидается в Псковской области из-за североатлантических циклонов

На предстоящей неделе с 23 июня в атмосфере на Северо-Западе по-прежнему будут хозяйничать циклоны, несущие влажный и прохладный воздух из акватории Северной Атлантики, сообщает «Фобос».

Фото: ПАИ

Ожидаются небольшие дожди, а температурный режим будет совсем не летний: днём на севере +9…+14, на юге – до +16…+21 градуса.

В Пскове неделя будет дождливой, но понедельник станет исключением.

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