Влажная и прохладная неделя ожидается в Псковской области из-за североатлантических циклонов

23:50, 22 июня 2025, ПАИ

На предстоящей неделе с 23 июня в атмосфере на Северо-Западе по-прежнему будут хозяйничать циклоны, несущие влажный и прохладный воздух из акватории Северной Атлантики, сообщает «Фобос».

Ожидаются небольшие дожди, а температурный режим будет совсем не летний: днём на севере +9…+14, на юге – до +16…+21 градуса.

В Пскове неделя будет дождливой, но понедельник станет исключением.