День балалайки отмечается сегодня в России

07:21, 23 июня 2025, ПАИ

Международный праздник музыкантов-народников - День балалайки - отмечается в России сегодня, 23 июня, пишет calend.ru.

Идея праздника появилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Дата выбрана в честь первого упоминания о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ» от 23 июня 1688 года.

Согласно историческим документам, прародителем музыкального инструмента стал народный инструмент славян домра. На балалайке народ исполнял песни, частушки, анекдоты, сказки а позднее - политические пародии.

Впервые же День балалайки отметили в 2008 году.

Традиционно этот праздник отмечают профессиональные исполнители, творческие коллективы, любители, а также музыканты-народники различных стран.