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Общество

Останки 85 красноармейцев перезахоронили в Великолукском районе

На территории воинского мемориала «Ступинская высота» в Великолукском районе состоялась церемония перезахоронения останков 85 красноармейцев, сообщает газета «Наш путь». Останки бойцов были подняты в ходе «Вахты Памяти», которая проходила в муниципалитете этой весной.

Фото: газета «Наш путь»

Заупокойную литию по погибшим воинам совершил протоиерей Александр Яковлев, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки.

Память бойцов присутствующие почтили минутой молчания.

«В День памяти и скорби я, как бывший участник специальной операции, вспоминаю не только те ужасы, что пришлось пережить на поле боя, но и лица тех, кто остался там навсегда. Это день, когда боль утраты с новой силой пронзает сердце, напоминая о цене, заплаченной за мир.
22 июня – не просто формальная дата. Это возможность остановиться и задуматься о цене мира вокруг. Пусть этот день станет напоминанием о том, что мир – это хрупкое сокровище, которое нужно беречь и защищать. Те, кто пал, защищая Родину, заслуживают нашей вечной памяти и уважения», – сказал участник церемонии, ветеран боевых действий Данила Сидоров.

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