В России впервые за три года сократился рабочий день

08:38, 23 июня 2025, ПАИ

Рабочий день сократился в России впервые за три года. Его средняя длина в январе - марте составила 7 часов 32 минуты, сократившись на четыре минуты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Среди причин сокращения рабочего дня аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал распространение гибкого графика и популярность дистанционной и проектной работы.

Также в компаниях растет число частично занятых сотрудников - по оценкам Росстата, в 2025 году неполный день работали 3,5% из числа всех занятых, тогда как в прошлом году их было 3,2%. Кроме того, в 2025 году 9% вакансий предлагали удаленную работы (против 7,5% в 2024), а 7% - гибкий график (против 5%), рассказали в hh.ru.

«В 2025 году наметился разворот на рынке труда: рост зарплат замедлился, к тому же кадровый дефицит стал локальным, а не повсеместным», - отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, это влияет на снижение продолжительности рабочего дня, так как компании не готовы много платить, поэтому они стараются удержать людей другими привилегиями, например снижая нагрузку.

По данным Росстата, наибольшая длина рабочего дня наблюдается в пассажирском транспорте, рыболовстве, добыче металлических руд и в здравоохранении. Наименьшая - в водном и воздушном транспорте, добыче угля и производстве мебели.