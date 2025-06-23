Роль фактчекинга обсудили международные эксперты на ПМЭФ-2025

08:01, 23 июня 2025, ПАИ

Совместная сессия МИД России и АНО «Диалог Регионы» «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» прошла в рамках ПМЭФ-2025. Темой дискуссии стали роль фактчекинга и ответственность глобальных медиа.

Участие в сессии приняли директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, геополитик, журналист, специалист в мировой экономике и международных отношениях (Бразилия) Пепе Эскобар, тележурналист и публицист (Германия) Хуберт Зайпель, заместитель председателя Государственной Думы России, заслуженный юрист России Ирина Яровая, генеральный директор АНО «Диалог» и «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ; министр иностранных дел Австрии (2017-2019 гг.) Карин Кнайсль, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов, генеральный директор медиахолдинга MAEP Константин Майор, профессор МГИМО МИД России, директор Центра цифровой экономики МГИМО, доктор юридических наук Элина Сидоренко. Модератором дискуссии выступил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

В рамках сессии эксперты обсудили в том числе запуск бесплатного образовательного раздела на официальном сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-checking Network, где каждый желающий может освоить навыки критического мышления и проверки информации. В него уже вошли видеолекции и текстовые материалы на разные темы: от основ определения достоверных источников до сложных методов проверки геолокации, изображений и видео (OSINT), а также фактчекинга в военное время. Их подготовили эксперты АНО «Диалог Регионы» и международные специалисты из Бразилии, Португалии, других стран ЕС и БРИКС+.

Как изменилась дезинформация в современных условиях, объяснила директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если раньше мы апеллировали понятием «дезинформационная кампания» - за этим стояли массированные бюджеты, стратегия, то сегодня мы перешли к общемировой ситуации, когда можно бесплатно, даже не на компьютере, а на телефоне, создать такую фейковую историю, которая будет наносить намного больший ущерб, нежели какие-то глубинно продуманные или стратегически выверенные вещи. Даже отсутствие датировки новости может стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе в международных отношениях», - сказала она.

В России становится все больше фактчекинговых проектов, катализатором появления которых стала СВО. Так, Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) разработала Кодекс ответственного фактчекинга, к работе приглашены представители экспертного сообщества и СМИ из всех стран мира.

В условиях новых информационных угроз противодействие недостоверной информации и повышение качества фактчекинга остаются ключевыми направлениями работы. По данным АНО «Диалог Регионы», в 2025 году в России было зафиксировано более 1800 уникальных фейков. Это число стало наибольшим с начала СВО, в том числе за весь период наблюдений за недостоверной информацией в РФ. При этом количество копий дезинформации стало наименьшим по отношению к аналогичным периодам прошлых лет и составило 2,39 млн - это в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2023 году. Такая динамика подтверждает повышение качества работы с фейками и необходимость обучения фактчекингу, подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак:

«Мы видим колоссальный интерес, это дает нам оптимизм по поводу дальнейшего развития этой работы. Сегодня принципы фактчекинга не до конца понятны даже зачастую профессиональному сообществу. Часто этой экспертизы нет даже у тех, кто работает в профессии. Наверное, в первую очередь это связано с развитием технологий, с тем, что профессия трансформировалась, а информации стало гораздо больше. И для того, чтобы восполнить имеющиеся пробелы в знаниях, на сайте GFCN мы запускаем бесплатные образовательные курсы», - подчеркнул он.

Кроме того, в рамках сессии Владимир Табак рассказал, что АНО «Диалог» подает апелляцию в американский суд по делу к ФБР о возвращении доменного имени сайту www.waronfakes.com. Ранее судья окружного суда Пенсильвании отклонила поданный в прошлом году иск организации под предлогом, что находящиеся под санкциями компании не могут владеть сайтами в зоне .com. Жалоба имеет хорошие шансы на успех, так как вынесенное решение противоречит американскому санкционному законодательству - огромное количество находящихся под санкциями компаний из РФ и других стран продолжают владеть сайтами в этой доменной зоне, объяснил Владимир Табак.