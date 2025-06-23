Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На санитарный день закроется «Михайловское» 24 июня

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 24 июня - санитарный день, сообщили ПАИ в учреждении.

Галина Худницкая. Среди лип (2012). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Далее, с 25 июня, усадьбы Пушкинского заповедника возобновят приём посетителей по графику высокого сезона: без выходных, с 10.00 до 18.00, а по субботам - с 10.00 до 20.00

В «Михайловском» напомнили, что помимо традиционных обзорных и тематических экскурсий в течение ближайшего месяца для гостей подготовлено множество самых разнообразных предложений: новые выставки, интерактивные образовательные программы, концерты в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском, фольклорное гуляние «Купаленка - ночка маленька», музейный праздник по случаю созревшей ягоды - «Смородиновый день» и многое другое.

Полный перечень познавательно-развлекательных предложений для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящий месяц можно найти на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий → Июнь». Афиша содержит в себе полезную информацию о всех событиях: место проведения, числа и часы начала сеансов, возрастные рекомендации и прочее, напомнили в музее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 28 июня
23 июня 2025

Останки 85 красноармейцев перезахоронили в Великолукском районе
23 июня 2025

Почти 23,5 тысячи рублей составила средняя пенсия россиян
23 июня 2025

В России впервые за три года сократился рабочий день
23 июня 2025

На санитарный день закроется «Михайловское» 24 июня
23 июня 2025

Роль фактчекинга обсудили международные эксперты на ПМЭФ-2025
23 июня 2025

Месяц-звонарь запечатлел в Псковском кремле астроном-любитель
23 июня 2025

День балалайки отмечается сегодня в России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...