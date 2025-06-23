На санитарный день закроется «Михайловское» 24 июня

08:25, 23 июня 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 24 июня - санитарный день, сообщили ПАИ в учреждении.

Далее, с 25 июня, усадьбы Пушкинского заповедника возобновят приём посетителей по графику высокого сезона: без выходных, с 10.00 до 18.00, а по субботам - с 10.00 до 20.00

В «Михайловском» напомнили, что помимо традиционных обзорных и тематических экскурсий в течение ближайшего месяца для гостей подготовлено множество самых разнообразных предложений: новые выставки, интерактивные образовательные программы, концерты в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском, фольклорное гуляние «Купаленка - ночка маленька», музейный праздник по случаю созревшей ягоды - «Смородиновый день» и многое другое.

Полный перечень познавательно-развлекательных предложений для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящий месяц можно найти на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий → Июнь». Афиша содержит в себе полезную информацию о всех событиях: место проведения, числа и часы начала сеансов, возрастные рекомендации и прочее, напомнили в музее.