Презентацию логотипа и слогана голосования по Конституции готовит ЦИК

13:11, 03 марта 2020, ПАИ

Центральная избирательная комиссия России выработала решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправках в Конституцию. По словам секретаря Центризбиркома РФ Майи Гришиной, официальный вариант представят уже в ближайшее время. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Концептуальное решение уже имеется, но мы его представим в ближайшее время уже в качестве публичной презентации», - заявила секретарь, но при этом не раскрыв дизайн логотипа и слогана.

Ранее РБК опубликовало одобренную комиссией версию логотипа и слогана. «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января анонсировал изменение Конституции, соответствующий законопроект глава государства внес на рассмотрение в Госдуму, его приняли 23 января. Планируется, что второе чтение законопроекта может состояться 10 марта. 2 марта Владимир Путин внес еще несколько поправок в Конституцию: о семье, Боге и запрете отчуждения территорий. На 22 апреля запланировано Всенародное голосование по поправкам.