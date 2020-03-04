Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах

22:36, 04 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах в период с 26 февраля по 3 марта. Главу региона упомянули 196 раз. В предыдущем рейтинге Михаил Ведерников также занимал 16-ю строчку.

На первом месте рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин. У него 1 тысяча 491 упоминание. Следом за ним – глава Чечни Рамзан Кадыров (529 упоминаний), на третьем месте – губернатор Архангельской области Игорь Орлов (399 упоминаний). На последнем месте – губернатор Кировской области Игорь Васильев (26 упоминаний).

Рейтинг подготовил фонд «Петербургская политика» совместно с информационным холдингом «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии».