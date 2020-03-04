0
22:36
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
18:54
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
15:55
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
11:42
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
19:04
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах в период с 26 февраля по 3 марта. Главу региона упомянули 196 раз. В предыдущем рейтинге Михаил Ведерников также занимал 16-ю строчку.

На первом месте рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин. У него 1 тысяча 491 упоминание. Следом за ним – глава Чечни Рамзан Кадыров (529 упоминаний), на третьем месте – губернатор Архангельской области Игорь Орлов (399 упоминаний). На последнем месте – губернатор Кировской области Игорь Васильев (26 упоминаний).

Рейтинг подготовил фонд «Петербургская политика» совместно с информационным холдингом «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
04 марта 2020
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
03 марта 2020
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
01 марта 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области 1
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
28 февраля 2020
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
28 февраля 2020
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области

Идет загрузка...