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Общество

Эксперты: Цены на отели в России могут снизиться из-за коронавируса

В России в крупных городах цены на проживание в гостиницах могут снизиться на 50-60% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО). 

Снижение цен, как отмечают специалисты, возможно, затронет отели Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска и Хабаровска — там, где принимали китайских туристов. При этом вице-президент ФРиО Вадим Прасов заявил, что номер в других гостиницах могут подешеветь на 20–30%,

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов считает, что постояльцы из КНР составляли около трети всего въездного потока в страну.

Как отметил руководитель департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгении Гиль, на пороге паники уже находится туристический рынок Санкт-Петербурга: цены за номер в городе опустились в среднем на 10%.

На Байкале или Дальнем Востоке, где китайских туристов еще больше, спрос сократился заметнее.

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