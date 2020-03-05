Эксперты: Цены на отели в России могут снизиться из-за коронавируса

07:00, 05 марта 2020, ПАИ

В России в крупных городах цены на проживание в гостиницах могут снизиться на 50-60% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО).

Снижение цен, как отмечают специалисты, возможно, затронет отели Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска и Хабаровска — там, где принимали китайских туристов. При этом вице-президент ФРиО Вадим Прасов заявил, что номер в других гостиницах могут подешеветь на 20–30%,

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов считает, что постояльцы из КНР составляли около трети всего въездного потока в страну.

Как отметил руководитель департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгении Гиль, на пороге паники уже находится туристический рынок Санкт-Петербурга: цены за номер в городе опустились в среднем на 10%.

На Байкале или Дальнем Востоке, где китайских туристов еще больше, спрос сократился заметнее.