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Общество

ФОТОФАКТ: Бобры снова обгрызли деревья в Финском парке Пскова

В Пскове в Финском парке на берегу Псковы бобры снова обгрызли дерево. На это обратила внимание горожанка Екатерина Перепелкина, гуляя с ребенком в парке. Она разместила снимок в социальных сетях.

«Гуляя с ребёнком часами, замечаешь кучу интересных вещей вокруг», - написала женщина.

Бобры уже не в первый раз грызут деревья в Финском парке, они обитают там уже несколько лет. Подгрызая деревья у самого основания, бобры таким образом их валят. Они отгрызают ветки, а затем разделяют ствол на части. Делают животные это для заготовки корма или строительства плотин. Считается, что присутствие бобров является признаком экологически благоприятной обстановки.

В январе 2019 года фотоловушка Полистовского заповедника сняла пополняющих запасы бобров. Животные неоднократно покидали свое жилище через один из ходов, чтобы принести свежих веток.

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