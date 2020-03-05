ФОТОФАКТ: Бобры снова обгрызли деревья в Финском парке Пскова

07:56, 05 марта 2020, ПАИ

В Пскове в Финском парке на берегу Псковы бобры снова обгрызли дерево. На это обратила внимание горожанка Екатерина Перепелкина, гуляя с ребенком в парке. Она разместила снимок в социальных сетях.

«Гуляя с ребёнком часами, замечаешь кучу интересных вещей вокруг», - написала женщина.

Бобры уже не в первый раз грызут деревья в Финском парке, они обитают там уже несколько лет. Подгрызая деревья у самого основания, бобры таким образом их валят. Они отгрызают ветки, а затем разделяют ствол на части. Делают животные это для заготовки корма или строительства плотин. Считается, что присутствие бобров является признаком экологически благоприятной обстановки.

В январе 2019 года фотоловушка Полистовского заповедника сняла пополняющих запасы бобров. Животные неоднократно покидали свое жилище через один из ходов, чтобы принести свежих веток.