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Общество

Пополняющих запасы бобров сняла фотоловушка в Полистовском заповеднике (ВИДЕО)

Фотоловушка Полистовского заповедника, установленная возле экотропы «Дорогою бобра», сняла хозяев этих мест. В течение нескольких дней бобры неоднократно покидали свое жилище через один из ходов, чтобы принести свежих веток. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, зимой бобры менее активны, чем в теплое время года, однако в спячку они не впадают и могут выходить из хатки. Они выбираются на сушу, чтобы пополнить запасы пищи или подремонтировать свои постройки.

В остальное время бобры находятся в хатке, где дремлют, прижавшись друг к другу, или поедают запасы, заготовленные осенью. В хатке всю зиму сохраняется положительная температура воздуха, а в сильные морозы над хаткой можно заметить пар, свидетельствующий о том, что жилище обитаемо.

В январе-феврале у бобров проходит брачный сезон, в это время животные более активны, чаще выходят на прогулки. Спаривание обычно происходит в воде подо льдом. Бобры моногамны, самка в семье доминирует. Потомство появляется на свет весной, в конце апреля – мае.

Около экотропы «Дорогою бобра» сотрудникам Полистовского заповедника известно три хатки, две из которых можно увидеть во время экскурсий. Следы пребывания бобров заметны здесь в течение всего года.

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