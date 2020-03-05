Четыре консультативных занятия проведут в Пскове для желающих получить президентские гранты

08:46, 05 марта 2020, ПАИ

В Пскове в проектном офисе «Команды 2018» в связи с повышенным спросом на консультации по участию в конкурсах Фонда Президентских грантов и Всероссийском конкурсе молодёжных проектов пройдут четыре консультативных занятия проектной школы. Об этом сообщается в официальной группе проектного офиса «Команды 2018» в социальной сети «ВКонтакте».

Проектные школы пройдут 6, 7, 9 и 16 марта с 10:00 до 17:00. В рамках занятий можно будет проверить проблематику инициативы, логику проекта и его уникальность вместе с экспертом «Команды 2018», а также получить консультации по заполнению заявок для грантовых конкурсов.

Публичные защиты проектов пройдут 18 и 20 марта с 18:00 до 21:00. Участники публичных защит могут получить поддержку: управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», Общественной палаты Псковской области, а также благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на занятия в проектную школу «Команды 2018» можно здесь>>>.