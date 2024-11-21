Сотни шагов по Псковской земле для меня значат больше, чем миллион километров по Евросоюзу – журналист из Словакии

17:58, 21 ноября 2024, ПАИ

Впечатлениями от пребывания в Псковской области поделился специальный корреспондент журнала «Вместе» (Словакия) Валерий Лебедев во время встречи блогеров и журналистов из числа соотечественников с губернатором Михаилом Ведерниковым, которая проходила в рамках V Псковского международного медиафорума.

«Мы вчера прошли по вашей земле, и я в шоке, как историк. Я оторвался ото всех, я бродил и слышал дух тех времён. У нас были прекрасные учителя, которые нам говорили, что мы, как историки, должны переселяться в то время. С другой стороны, я в смятении. Я, например, проехал по Европейскому союзу полтора миллиона километров, а здесь прошёл какие-то сотни шагов. Но для меня эти сотни шагов гораздо больше, значимее», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что, несмотря на устойчивое выражение, что «все дороги ведут в Рим», любая история рано или поздно приводит именно в Псков.

«В Изборске зарождалась российская государственность – там правил Трувор из рода Рюриков, это уникальное место. Псково-Печерский монастырь за всю свою более чем пятивековую историю ни разу не закрывался, даже при немцах, и ни на день службы и молитвы монашеские не прекращались. Необыкновенное место, там чувствуется дыхание бога», – сказал глава региона.

Он также напомнил, что в Пскове родилась княгиня Ольга, чей внук – князь Владимир – крестил Русь. «Пушкин творил здесь, в Михайловском, Римский-Корсаков, Мусоргский, многие другие люди, которых мы тоже считаем своими земляками, которые может и родились не здесь, но всей душой полюбили Псковскую область, и она безусловно давала им заряд в творчестве», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что со всеми новостями Псковского медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.