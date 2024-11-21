Михаил Ведерников: Вопросы демографии – одни из приоритетных для нашего региона

17:05, 21 ноября 2024, ПАИ

Вопросы демографии являются одними из приоритетных для Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с блогерами и журналистами из числа соотечественников, которая проходила в рамках V Псковского международного медиафорума.

«Я давно пишу на тему переселения соотечественников. И у меня возник вопрос: почему-то всё время упоминается Псковская область. Принимают соотечественников разные регионы, но почему-то всё время они каким-то образом чаще всего упоминают Псковскую область. Конечно, сейчас, когда я познакомилась с вашей командой, я увидела, что людей просто за ручку водят от окна к окну, трудоустраивают, спрашивают их нужды», – сказала президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России», журналист-международник Светлана Конев.

Отвечая на вопрос, почему соотечественники в первую очередь рассматривают Псковскую область для переезда из-за рубежа, Михаил Ведерников отметил, что на первоначальном этапе Псковская область является географически ближайшим для них регионом.

«Мы регион с небольшим количеством населения для 55 тысяч квадратных километров. К сожалению, ещё со времён Великой Отечественной войны население Псковской области сокращается. С 1945 года по сегодняшний оно сократилось в два раза. Для нас это серьёзный вызов. С учётом нашего географического положения – у нас с одной стороны Москва и Московская область, которые естественным образом привлекают кадры, молодёжь, для нас это стратегическая задача и нужно работать долго, системно, одновременно на нескольких уровнях, использовать различные инструменты», – подчеркнул глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, несмотря на наличие мест размещения людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, в регионе основная работа сконцентрирована на работоспособном населении, чтобы иметь возможность снизить дефицит кадров и обеспечить инвесторов.

«Я считаю, что у нас профессионально работает команда, они в ручном режиме и на уровне профильного комитета занимаются. Мы с коллегами траекторию взаимодействия выстраиваем, понимая, что часть людей – у кого-то родственники, у кого-то нет возможности здесь трудоустроиться по специальности, и они поедут дальше. У нас тоже есть такие примеры, когда они уезжают, начинают рассказывать, как здесь здорово, и люди начинают звонить, спрашивать, есть ли тут определённые специальности, можно ли приехать. Это для нас одна из стратегических задач, мы стараемся её максимально эффективно и абсолютно искренне и доброжелательно решать», – заключил губернатор.

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