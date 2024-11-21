Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области

16:22, 21 ноября 2024, ПАИ

Визуализацию проектов по развитию инфраструктуры и благоустройству малых городов представили студенты архитектурных и дизайнерских направлений из вузов разных городов России в рамках проектно-образовательной программы «Хакатон». Они разработали проекты для Новоржева, Плюссы, Усвят, Дно и Локни. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области















Перед разработкой проектов студенты приезжали на проектируемые территории, встречались с главами муниципальных образований и местными жителями и посещали знаковые места.

Презентация проектов с участием глав муниципалитетов прошла сегодня, 21 ноября, в Доме молодёжи. Они поблагодарили участников за качественную работу и отметили, что возьмут проекты в реализацию. В частности, один из предложенных проектов уже в следующем году будет использован при благоустройстве территории в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Локнянском муниципальном округе, отметил Иван Белугин.

«Задача была сложная, так как для участия в конкурсах для привлечения федеральных средств требовался качественный проект. Участники провели колоссальную работу по разработке и дизайну проектов общественных пространств и воинских захоронений. Все проекты выполнены на высочайшем профессиональном уровне», – подчеркнул врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова отметила, что муниципалитет был очень рад принять участие в конкурсе.

«Мы высказывали свои пожелания, ребята предлагали нам свои идеи. Проекты получились совершенно разными. Теперь нам предстоит составить смету, чтобы иметь представление о стоимости предполагаемых работ, а после мы сможем понять, какие федеральные и региональные проекты могут быть нам полезны, чтобы привлечь дополнительные средства», – сказала она.

«Новоржев – маленький город со старой застройкой и мемориалами, созданными в эпоху старой школы. У людей, живущих в этом городе, есть искреннее стремление делать его лучше и совершенствовать. Нам было важно вписать новую архитектуру в общую атмосферу, сохранив стилистическую гармонию, и надеюсь, что у нас это получилось», – поделилась впечатлениями студентка Государственного университета по землеустройству Виктория Красник.

Добавим, что мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.