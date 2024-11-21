Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области

Визуализацию проектов по развитию инфраструктуры и благоустройству малых городов представили студенты архитектурных и дизайнерских направлений из вузов разных городов России в рамках проектно-образовательной программы «Хакатон». Они разработали проекты для Новоржева, Плюссы, Усвят, Дно и Локни. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Участники «Хакатона» представили свои проекты по улучшению городской среды муниципалитетов Псковской области
    Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области

Перед разработкой проектов студенты приезжали на проектируемые территории, встречались с главами муниципальных образований и местными жителями и посещали знаковые места.

Презентация проектов с участием глав муниципалитетов прошла сегодня, 21 ноября, в Доме молодёжи. Они поблагодарили участников за качественную работу и отметили, что возьмут проекты в реализацию. В частности, один из предложенных проектов уже в следующем году будет использован при благоустройстве территории в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Локнянском муниципальном округе, отметил Иван Белугин.

«Задача была сложная, так как для участия в конкурсах для привлечения федеральных средств требовался качественный проект. Участники провели колоссальную работу по разработке и дизайну проектов общественных пространств и воинских захоронений. Все проекты выполнены на высочайшем профессиональном уровне», – подчеркнул врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова отметила, что муниципалитет был очень рад принять участие в конкурсе.

«Мы высказывали свои пожелания, ребята предлагали нам свои идеи. Проекты получились совершенно разными. Теперь нам предстоит составить смету, чтобы иметь представление о стоимости предполагаемых работ, а после мы сможем понять, какие федеральные и региональные проекты могут быть нам полезны, чтобы привлечь дополнительные средства», – сказала она.

«Новоржев – маленький город со старой застройкой и мемориалами, созданными в эпоху старой школы. У людей, живущих в этом городе, есть искреннее стремление делать его лучше и совершенствовать. Нам было важно вписать новую архитектуру в общую атмосферу, сохранив стилистическую гармонию, и надеюсь, что у нас это получилось», – поделилась впечатлениями студентка Государственного университета по землеустройству Виктория Красник.

Добавим, что мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 ноября 2024

33-летний мужчина пропал в Порховском округе
21 ноября 2024

Покраску звонницы и замену кровельного покрытия выполняют рабочие в церкви Николы со Усохи в Пскове
21 ноября 2024

Наталья Иванова встретилась с детским омбудсменом в Псковской области Наталией Соколовой
21 ноября 2024

Итоги деятельности единых дежурно-диспетчерских служб за год подвели в Псковской области
21 ноября 2024

Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт
21 ноября 2024

Псковских детей приглашают принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение»
21 ноября 2024

Молодёжный фестиваль социальной рекламы «7Я» прошёл в Пскове
21 ноября 2024

Сотни шагов по Псковской земле для меня значат больше, чем миллион километров по Евросоюзу – журналист из Словакии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...