Молодёжный фестиваль социальной рекламы «7Я» прошёл в Пскове

18:56, 21 ноября 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялся молодёжный фестиваль социальной рекламы «7Я». Мероприятие организовано некоммерческой общественной организацией «Ассоциация гуманитарной культуры», сообщили ПАИ в вузе.

Фестиваль посвящён Году семьи и реализуется по социальному проекту «Псковские легендарные «скобы» как скрепы семейных ценностей», поддержанному правительством Псковской области. Его цель – усилить внимание наших школьников, студентов, работающей молодёжи к традиционным семейным ценностям и вовлечь их в создание и продвижение в Псковской области и за её пределами социальной рекламы на тему семейных отношений.

На участие в мероприятии было заявлено 36 работ, их авторами стали 103 человека в возрасте от 14 до 30 лет из творческих коллективов Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Воронежа и Казани.

Лучшие работы определяло жюри, в состав которого вошли профессора кафедры филологии, коммуникации и РКИ Людмила Капитанова и Аида Разумовская, директор «Медиа 60» Ирина Фёдорова, начальник управления информполитики Ольга Лосская, корреспондент филиала ВГТРК «ГТРК Псков» Марина Михайлова, врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев. Эксперты оценивали проекты по следующим критериям: соответствие заявленным номинациям фестиваля, оригинальность идеи, социальная значимость, аргументированность и глубина раскрытия темы.