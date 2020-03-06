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Розыск 40-летнего порховича продолжается в Псковской области

Разыскиваемый Сергей Куликов. Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Полицейские продолжают разыскивать ушедшего из дома 40-летнего жителя деревни Бёрдово Порховского района Сергея Куликова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчин покинул дом ровно месяц назад – 7 февраля. Он был одет в темно-синюю куртку и серую спортивную кофту с капюшоном, а также синие джинсы. Носил на голове темно-синюю вязаную шапку с горизонтальными светлыми полосками. Был обут в темные кроссовки.

Согласно антропометрическим данным, Сергей Куликов среднего телосложения, ростом 182 см. У него овальное лицо, высокий лоб, карие глаза, прямые нос и брови, темно-русые волосы и тонкие губы. Мужчина курит и злоупотребляет спиртным.

Информацию, которая поможет в поиске Сергея Куликова, можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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