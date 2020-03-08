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Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше и добрее

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил женщин региона с праздником 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что Международный женский день исторически появился, как день солидарности в борьбе против дискриминации женщин в политической и экономической жизни. «В современном обществе ни одному цивилизованному человеку не придёт в голову сомневаться в равенстве гражданских прав и профессиональных возможностей женщин и мужчин», - подчеркнул он.

Спикер областного Собрания отметил, что Международный женский день стал символом преклонения перед красотой и нежностью представительниц прекрасной половины человечества. «Женщины обладают способностью создавать атмосферу душевного тепла и семейного уюта, окружать близких любовью и заботой, делать наш мир лучше и добрее. Спасибо вам за это!» - отметил Александр Котов.

«От всей души желаю вам, милые женщины, здоровья, благополучия и исполнения всех заветных желаний! Будьте любимы и счастливы!» - пожелал спикер областного Собрания. 

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