Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше и добрее

10:22, 08 марта 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил женщин региона с праздником 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что Международный женский день исторически появился, как день солидарности в борьбе против дискриминации женщин в политической и экономической жизни. «В современном обществе ни одному цивилизованному человеку не придёт в голову сомневаться в равенстве гражданских прав и профессиональных возможностей женщин и мужчин», - подчеркнул он.

Спикер областного Собрания отметил, что Международный женский день стал символом преклонения перед красотой и нежностью представительниц прекрасной половины человечества. «Женщины обладают способностью создавать атмосферу душевного тепла и семейного уюта, окружать близких любовью и заботой, делать наш мир лучше и добрее. Спасибо вам за это!» - отметил Александр Котов.

«От всей души желаю вам, милые женщины, здоровья, благополучия и исполнения всех заветных желаний! Будьте любимы и счастливы!» - пожелал спикер областного Собрания.