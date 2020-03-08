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Градоначальники поздравили псковичек с 8 марта

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили жительниц Пскова с Международным женским днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Власти Пскова отметили, что Международный женский день стал символом сердечности, доброты и тепла. «С женщинами связано все самое лучшее в нашей жизни: вы придаете ей смысл и наполняете светом, воспитываете детей, храните уют домашнего очага, с любовью заботитесь о старшем поколении», - подчеркнули градоначальники.

«Пусть в вашей душе всегда царит весна, а здоровье никогда не подводит. Спасибо за то, что вы делаете мир добрее и радостнее», - отметили власти города и пожелали псковичкам солнечного настроения, счастья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях.

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