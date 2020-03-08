0
17:11
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
16:28
Юный пскович пытался забраться на четвертый этаж дома, чтобы поздравить девушку с 8 марта
15:26
Женщинам раздают цветы на улицах Пскова (ВИДЕО)
14:20
Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Пскове
11:41
Градоначальники поздравили псковичек с 8 марта
11:06
ФОТОФАКТ: Волонтёры дарят цветы псковичкам
10:54
Приуроченная к Международному женскому дню акция «Вам, Любимые» проходит в Пскове
Еще новости
Общество

Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Пскове

В Пскове почтили память Героя России Алексея Ширяева, погибшего 8 марта 2000 года при исполнении воинского долга в Чечне. В средней общеобразовательной школе №12, где учился герой, собрались сегодня педагогический коллектив учреждения, учащиеся, власти города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

К участникам митинга обратился заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он подчеркнул, что подвиг Алексея Ширяева – пример патриотизма, на который все должны равняться. «Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения солдатам, которые погибли в неравном бою в борьбе с терроризмом. Пока мы их помним - они всегда будут жить вместе с нами», - сказал он.

Участники митинга почтили память Алексея Ширяева минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориальной доске.

Алексей Ширяев родился 9 апреля 1974 года в Пскове. Он окончил среднюю общеобразовательную школу № 12 и профессиональное училище. Работал слесарем на малом предприятии. Проходил службу в Российской армии. С 1993 года служил в отделе специального назначения управления исполнения наказаний министерства внутренних дел (позднее - министерство юстиции) РФ по Псковской области. Был инструктором штурмового отделения отряда спецназа «Зубр». В период первой чеченской войны в составе отряда дважды выезжал в командировки в Чечню в 1995 году, проявил личное мужество в боевых операциях.

Во второй чеченской компании в Чечню выезжал дважды: в 1999 и 2000 годах. В своей последней командировке был снайпером штурмового отделения. При освобождении от боевиков посёлка Комсомольское Алексей Ширяев в одном из боев, прикрывая отход своей штурмовой группы, закрыл своим телом брошенную боевиками гранату. При взрыве погиб, ценой собственной жизни спас товарищей.

За героизм и отвагу, верность своему долгу и любовь к Родине младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву было посмертно присвоено звание Героя России. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Юный пскович пытался забраться на четвертый этаж дома, чтобы поздравить девушку с 8 марта
08 марта 2020
Юный пскович пытался забраться на четвертый этаж дома, чтобы поздравить девушку с 8 марта
Женщинам раздают цветы на улицах Пскова (ВИДЕО)
08 марта 2020
Женщинам раздают цветы на улицах Пскова (ВИДЕО)
Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Пскове
08 марта 2020
Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Пскове
Градоначальники поздравили псковичек с 8 марта
08 марта 2020
Градоначальники поздравили псковичек с 8 марта
ФОТОФАКТ: Волонтёры дарят цветы псковичкам
08 марта 2020
ФОТОФАКТ: Волонтёры дарят цветы псковичкам
Приуроченная к Международному женскому дню акция «Вам, Любимые» проходит в Пскове
08 марта 2020
Приуроченная к Международному женскому дню акция «Вам, Любимые» проходит в Пскове
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше и добрее
08 марта 2020
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше и добрее

Идет загрузка...