Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Пскове

14:20, 08 марта 2020, ПАИ

В Пскове почтили память Героя России Алексея Ширяева, погибшего 8 марта 2000 года при исполнении воинского долга в Чечне. В средней общеобразовательной школе №12, где учился герой, собрались сегодня педагогический коллектив учреждения, учащиеся, власти города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

К участникам митинга обратился заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он подчеркнул, что подвиг Алексея Ширяева – пример патриотизма, на который все должны равняться. «Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения солдатам, которые погибли в неравном бою в борьбе с терроризмом. Пока мы их помним - они всегда будут жить вместе с нами», - сказал он.

Участники митинга почтили память Алексея Ширяева минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориальной доске.

Алексей Ширяев родился 9 апреля 1974 года в Пскове. Он окончил среднюю общеобразовательную школу № 12 и профессиональное училище. Работал слесарем на малом предприятии. Проходил службу в Российской армии. С 1993 года служил в отделе специального назначения управления исполнения наказаний министерства внутренних дел (позднее - министерство юстиции) РФ по Псковской области. Был инструктором штурмового отделения отряда спецназа «Зубр». В период первой чеченской войны в составе отряда дважды выезжал в командировки в Чечню в 1995 году, проявил личное мужество в боевых операциях.

Во второй чеченской компании в Чечню выезжал дважды: в 1999 и 2000 годах. В своей последней командировке был снайпером штурмового отделения. При освобождении от боевиков посёлка Комсомольское Алексей Ширяев в одном из боев, прикрывая отход своей штурмовой группы, закрыл своим телом брошенную боевиками гранату. При взрыве погиб, ценой собственной жизни спас товарищей.

За героизм и отвагу, верность своему долгу и любовь к Родине младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву было посмертно присвоено звание Героя России.