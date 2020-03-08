Дмитрий Медведев: Поправки в Конституцию укрепляют суверенитет России

06:58, 10 марта 2020, ПАИ

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны. По его словам, поправки обеспечивают независимость страны и ставят во главу угла интересы россиян, сообщает РИА Новости.

Перед рассмотрением президентских поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Дмитрий Медведев рассказал, что партия также проводила работу над сбором предложений в регионах, и поблагодарил граждан, которые оказались неравнодушны к судьбе страны. «Единая Россия» проводила работу по сбору наказов и предложений граждан, которые легли в основу предложенных поправок в основной закон.

«Большинство конструктивных предложений вошло в число поправок», - добавил Дмитрий Медведев.