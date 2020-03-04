Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

07:39, 10 марта 2020, ПАИ

Эксперт рассказал о последствиях падения рубля для жителей России. Падение рубля к доллару и евро случилось накануне после обвала цен на нефть, сообщает РБК.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, что падение рубля будет продолжаться.

«Прежде всего падение связано с отказом от соглашения с ОПЕК», - добавил Юрий Юденков, отметив также, что негативное влияние оказывает коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся санкционное давление.

Падение рубля также скажется на поездках за границу. Кроме того, могут подняться в цене импортные товары: автомобили, техника и одежда. Юрий Юденков также считает, что инфляция для Центробанка станет серьезным испытанием.

Однако несмотря на падение рубля радикального подорожания товаров ждать не стоит. В частности, речь шла о продуктах первой необходимости, а также таких продуктов, как молоко, зерно, яйца и бытовые товары.

Падение рубля привело к повышению доллара до 75 рублей, а евро до 85 рублей. При этом заместитель председателя комитета Совет Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что падение рубля не скажется на индексации пенсий и пособий.