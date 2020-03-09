Сенатор от Псковской области: Падение рубля не скажется на индексации пенсий и пособий

16:33, 09 марта 2020, ПАИ

Несмотря на падение рубля, социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Совет Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено», - заявила Елена Бибикова.

По ёё словым, россиянам не следует бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.