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Москвич пьяным ездил по псковским дорогам

В деревне Ваулино Пустошкинского района ночью 8 марта стражи порядка задержали 42-летнего жителя Московской области, который управлял автомобилем Mercedes-Benz в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это не единственный задержанный за выходные на псковских дорогах пьяный водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Ещё один нетрезвый водитель был задержан в Международный женский день в Кунье. 30-летний местный житель пьяным ехал за рулём мотоцикла по улице Садовой.

Кроме того, на псковских дорогах были задержаны ещё два пьяных водителя 7 марта. Так, на улице Урицкого в Невеле на автомобиле ВАЗ-2112 ехал 36-летний местный житель. А в Пыталово на улице Шафранского стражи порядка задержали 39-летнего горожанина, который пьяным ехал на мопеде.

За прошедшие выходные дни нетрезвые водители были выявлены также в Опочке, Себеже и Островском районе. По всем установленным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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