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Двух угонщиков поймали в Печорском и Островском районах

В Печорском и Островском районах полицейские задержали граждан, угнавших автомобили. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

9 марта в деревне Кривск Печорского района был угнан «Дэу Нексия». Женщина, владелица иномарки, сразу обратилась в полицию. Угонщика задержали в деревне Моложва Печорского района, им оказался 19-летний житель деревни Кривск. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело.  

Еще одну машину угнали 8 марта в Острове на улице Карла Либкнехта. По словам потерпевшего, 25-летнего местного жителя, он отлучился по делам и оставил «Ладу Приора» с включенным двигателем, а проходящий в это время мужчина сел за руль и уехал.

В Островском районе вводили план «Перехват», в результате мужчину поймали на 8-ом километре трассы Остров – Новоржев. Угонщиком оказался 39-летний безработный житель Острова, он пытался скрыться от полиции и съехал в кювет. Выяснилось, что он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

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