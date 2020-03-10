Опубликовано расписание финала «КЭС-Баскет» среди команд СЗФО в Пскове

14:57, 10 марта 2020, ПАИ

Расписание финальной части турнира «КЭС-Баскет» среди команд Северо-Западного федерального округа, который состоится в Пскове с 17 по 21 марта, озвучили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области.

Финальные матчи, а также торжественная церемония награждения призёров и победителей финала чемпионата состоятся 21 марта в УСК «Олимп» (деревня Борисовичи, дом 1, корпус 2). Финальная игра девушек начнется в 12:30, «Матч Звезд» в 14:15, а финал юношей - в 15:15. Церемония награждения в 17:00.

Кроме того, в этот день пройдут баскетбольные конкурсы для юных баскетболистов и зрителей, выступления танцевальных коллективов, специальные викторины с подарками от партнёров чемпионата. Также участники соревнований, зрители и гости мероприятия смогут пообщаться с олимпийскими чемпионами по баскетболу.

Отборочные игры среди команд юношей и девушек состоятся с 17 по 20 марта в СШОР «Барс» (набережная Реки Великой, 16) и УСК «Олимп».

Три лучшие команды юношей и три команды девушек пройдут в суперфинал, победители которого в мае этого года отправятся в немецкий Кёльн на «Финал четырёх» Евролиги.

Псковскую область на финале СЗФО будут представлять победители регионального этапа: команда девушек школы №1 (Остров) и команда юношей школы №1 (Невель).