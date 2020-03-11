0
11:25
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
19:31
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10:10
Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
11:26
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
10:03
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
Еще новости
Происшествия

Внук забил бабушку до смерти в Локнянском районе

20-летний молодой человек забил родную 81-летнюю бабушку до смерти в Локнянском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Внук пришел к одинокой бабушке, чтобы попросить денег. Пенсионерка отказала, реакция внука последовала незамедлительно - он несколько раз ударил женщину. Удар были такой силы, что потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

Труп пожилой женщины был найден в подвале ее дома 10 марта.

Подозреваемого по горячим следам задержали местные полицейские. Он безработный, ранее был судим за кражу. По факту убийства Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
11 марта 2020
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
10 марта 2020
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
06 марта 2020
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
05 марта 2020
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове 1
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове
04 марта 2020
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове 1
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
04 марта 2020
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове 1

Идет загрузка...