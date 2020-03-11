Внук забил бабушку до смерти в Локнянском районе

10:18, 11 марта 2020, ПАИ

20-летний молодой человек забил родную 81-летнюю бабушку до смерти в Локнянском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Внук пришел к одинокой бабушке, чтобы попросить денег. Пенсионерка отказала, реакция внука последовала незамедлительно - он несколько раз ударил женщину. Удар были такой силы, что потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

Труп пожилой женщины был найден в подвале ее дома 10 марта.

Подозреваемого по горячим следам задержали местные полицейские. Он безработный, ранее был судим за кражу. По факту убийства Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело.