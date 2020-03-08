Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку при вступлении в гражданство РФ

12:22, 11 марта 2020, ПАИ

11 марта Совет Федерации РФ одобрил закон об отмене экзамена для граждан Украины и Белоруссии для получения статуса носителей русского языка, сообщает ТАСС.

В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно новому закону, собеседование не понадобится при наличии соответствующих оснований. Такими основаниями может быть постоянное проживание гражданина или его прямых родственников в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Кроме того, МВД РФ наделяется полномочиями определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

По мнению экспертов, принятие закона позволит упростить процедуру получения российского гражданства и избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.

Закон в случае его подписания президентом вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.